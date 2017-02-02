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02 февраля 2017г. 00:18
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Свердловский детский омбудсмен раскритиковал систему записи детей в первые классы

Свердловский детский омбудсмен раскритиковал систему записи детей в первые классы

Он предлагает прекратить прием в элитные школы до 5 класса и без конкурса.

Свердловский детский омбудсмен раскритиковал систему записи детей в первые классы
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«Лапкой ее прозвал, такая милая»: в Качканаре несколько часов пытались спасти рысь
«Лапкой ее прозвал, такая милая»: в Качканаре несколько часов пытались спасти рысь

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В Свердловской области мальчик сломал руку, упав на скользком крыльце школы
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Общество
Свердловский детский омбудсмен раскритиковал систему записи детей в первые классы
Свердловский детский омбудсмен раскритиковал систему записи детей в первые классы

01 февраля 2017, 13:21

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