Информационное агентство
Европейско-Азиатские Новости
Свердловский детский омбудсмен раскритиковал систему записи детей в первые классы
Он предлагает прекратить прием в элитные школы до 5 класса и без конкурса.
01 февраля 2017, 18:30
01 февраля 2017, 17:38
01 февраля 2017, 17:00
01 февраля 2017, 16:55
01 февраля 2017, 16:14
01 февраля 2017, 14:15
01 февраля 2017, 13:38
01 февраля 2017, 12:15
01 февраля 2017, 10:49
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Кастинг пройдет для детей в возрасте от 5 до 8 лет.
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