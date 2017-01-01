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01 января 2017г. 13:12
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Поздравление с Новым годом от агентства ЕАН

Поздравление с Новым годом от агентства ЕАН

Редакция «Европейско-Азиатских Новостей» желает верить в себя и никогда не сдаваться.

Поздравление с Новым годом от агентства ЕАН
Новогодние истории: 1 января в снегоуборочной машине, собачий «подарок» и баттл с Дедом Морозом
Капитан ревдинской полиции, вымогавший взятку у бизнесмена из Дегтярска, отправился в тюрьму
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30 декабря 2016, 12:31

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В Свердловской области завершился Год российского кино
В Свердловской области завершился Год российского кино

30 декабря 2016, 12:23

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30 декабря 2016, 11:54

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В Екатеринбурге изъяли 167 литров контрафактного пива и 13 флаконов с антисептиком

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Мэр Екатеринбурга на два дня переквалифицируется в Деда Мороза
Мэр Екатеринбурга на два дня переквалифицируется в Деда Мороза

30 декабря 2016, 10:10

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Прогноз погоды на новогодние каникулы в Екатеринбурге
Прогноз погоды на новогодние каникулы в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге водители трамваев стали Снегурочками и Дедами Морозами
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Свердловский экс-замминистра Шилиманов добился освобождения из-под ареста
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30-12-16 15:00
546
Поздравление с Новым годом от агентства ЕАН
30-12-16 14:10
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