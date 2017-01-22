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22 января 2017г. 07:10
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Уральский топ: протест против стройки на ЖБИ, отмена партийных списков на выборах и выкуп паев «Бухты Квинс»
Тлеющий конфликт осложнил тушение злополучной свалки в Верхней Пышме
Екатеринбургский депутат опасается за жизнь несовершеннолетней дочери после секс-скандала
В выходные на Среднем Урале ожидается умеренно морозная погода
Цирковая пенсия, привычки и будни животных в зоопарке Екатеринбурга

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В Екатеринбурге при пожаре погибли два человека
В Екатеринбурге при пожаре погибли два человека

20 января 2017, 18:00

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Общество
На Среднем Урале в 2016 году число преступлений снизилось на 12,2 процента
На Среднем Урале в 2016 году число преступлений снизилось на 12,2 процента

20 января 2017, 17:57

260
0
Общество
Уральские бизнесмены предпочитают работать после обеда
Уральские бизнесмены предпочитают работать после обеда

20 января 2017, 17:37

269
0
Происшествия
В Екатеринбурге раненный на работе спасатель потерял 3,5 литра крови
В Екатеринбурге раненный на работе спасатель потерял 3,5 литра крови

20 января 2017, 17:25

536
0
Политика
Уральский топ: протест против стройки на ЖБИ, отмена партийных списков на выборах и выкуп паев «Бухты Квинс»
Уральский топ: протест против стройки на ЖБИ, отмена партийных списков на выборах и выкуп паев «Бухты Квинс»

20 января 2017, 17:18

470
0
Общество
Свердловские приставы пустят с молотка паром, теплоход и шоколадную мельницу
Свердловские приставы пустят с молотка паром, теплоход и шоколадную мельницу

20 января 2017, 16:43

260
0
Эльбрус
Скандалы
Машзавод в Екатеринбурге, где рухнула крыша, оштрафовали на 2,5 миллиона рублей
Машзавод в Екатеринбурге, где рухнула крыша, оштрафовали на 2,5 миллиона рублей

20 января 2017, 15:54

291
0
Энергетика и ЖКХ
Тлеющий конфликт осложнил тушение злополучной свалки в Верхней Пышме
Тлеющий конфликт осложнил тушение злополучной свалки в Верхней Пышме

20 января 2017, 13:50

425
0
Скандалы
Екатеринбургский депутат опасается за жизнь несовершеннолетней дочери после секс-скандала
Екатеринбургский депутат опасается за жизнь несовершеннолетней дочери после секс-скандала

20 января 2017, 12:45

1067
0
Происшествия
В Екатеринбурге возбудили дело после взрыва на стройке «Ленты»
В Екатеринбурге возбудили дело после взрыва на стройке «Ленты»

20 января 2017, 11:56

352
0
Энергетика и ЖКХ
В окрестностях Тавды на полигоне горят ТБО: в городе нечем дышать
В окрестностях Тавды на полигоне горят ТБО: в городе нечем дышать

20 января 2017, 11:52

243
0
Происшествия
На Урале ищут жертв подозреваемой в махинациях с дипломами
На Урале ищут жертв подозреваемой в махинациях с дипломами

20 января 2017, 11:49

670
0
Общество
В выходные на Среднем Урале ожидается умеренно морозная погода
В выходные на Среднем Урале ожидается умеренно морозная погода

20 января 2017, 11:29

331
0
Скандалы
Совет по правам человека взял под контроль ситуацию в екатеринбургском интернате на Ляпустина
Совет по правам человека взял под контроль ситуацию в екатеринбургском интернате на Ляпустина

20 января 2017, 10:04

225
0
Скандалы
Фото 15-летней дочери екатеринбургского депутата на сайт интим-услуг мог выложить ее бывший бойфренд
Фото 15-летней дочери екатеринбургского депутата на сайт интим-услуг мог выложить ее бывший бойфренд

20 января 2017, 08:45

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